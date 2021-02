Déclarer son amour avec un cafard du zoo du Bronx

« On ne trouve pas toujours les mots justes mais on peut toujours donner quelques frissons : nommez un cafard pour la Saint-Valentin, car les cafards… c’est éternel » annonce le zoo du Bronx à New-York. En effet, il est possible de nommer un cafard ou plus précisément une blatte siffleuse de Madagascar en l’honneur de la personne chère à cœur… ou bien d’un ou d’une ex. Cela ne regarde que vous.

Un peu moins cher que d’acheter une étoile, nommer un cafard coûte 15 dollars. L’initiative n’est pas nouvelle, le zoo propose ces certificats depuis 2011 en cette période de l’amour et des papillons dans le ventre. Une façon aussi de faire la promotion de ces animaux, les plus grands de l’espèce des blattes – jusqu’à 7 centimètres. Elles se retrouvent sur l’île de Madagascar. Certains en font des animaux de compagnie puisqu’elles ne volent pas, ne sont pas agressives et ne mordent pas. La blatte de Madagascar est surtout connue pour ses sifflements en soufflant de l’air par leurs stigmates, les ouvertures vers le système respiratoire de l’animal.

Le zoo propose aussi d’autres produits, aujourd’hui déjà sold-out, comme des peluches à l’effigie de ces cafards, des « rencontres virtuels » ou même des bougies.