«Moules frites»: une chaîne numérique consacrée à la santé sexuelle (vidéo)

Amour et sexualité sont des sujets d’actualité et l’ASBL belge O’Yes en profite pour lancer sa chaîne de vidéos et de podcast « Moules Frites » destinée à sensibiliser les jeunes sur la vie relationnelle, affective et sexuelle de manière « décomplexée et libre ». L’objectif est bel et bien de donner la parole aux jeunes à travers des vidéos et des podcasts diffusés sur plusieurs plateformes, Youtube, Facebook, Instagram, Tik Tok, Spotify, Soundclound entre autres.

Le projet est construit par des volontaires et l’équipe de l’ASBL et veut donner un espace de discussion libre et bienveillant pour aborder des sujets importants, sans complexes ni tabous « le tout traité avec sérieux et humour » comme le précise bien l’ASBL. Les sujets abordés seront ceux de la contraception, du plaisir, des IST mais aussi du consentement, de l’amour, des questions LGBT.