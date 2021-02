À la télé ce soir: «Top Chef» ou «Clearstream et moi»

Pour cette douzième saison, les cuisines du concours « Top Chef » vont être le théâtre d’épreuves nouvelles et de challenges inédits. Le prestigieux jury, composé d’Hélène Darroze, de Philippe Etchebest, Paul Pairet et Michel Sarran, a invité des chefs ultra-créatifs. Véritables agitateurs de la cuisine, ils ont inventé un plat mythique et repris à travers le monde, ils ont imaginé des nouvelles techniques de cuisson totalement originales ou ils proposent des plats aux associations de produits incroyables, parfois composés de plus de 300 ingrédients ! Tous les chefs invités cette année ont un point commun : à travers leurs assiettes, ils révolutionnent le monde de la gastronomie

« Clearstream et moi », à 21h05 sur La Trois

Mon père, Denis Robert, a révélé celle que l’on nomme en France « L’affaire des affaires ». Son combat contre la banque des banques va durer dix ans. Pour un couple et une famille, ce n’est pas rien. Derrière toute enquête, derrière tout journaliste ou lanceur d’alerte qu’on cherche à démolir, des vies trinquent dans l’ombre et le silence des médias. Ce documentaire très personnel raconte de l’intérieur comment ma mère, ma sœur, mon frère, mon père et moi avons vécu l’affaire Clearstream.

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« Network », à 20h50 sur France 5 – Quatre étoiles

de Sidney Lumet (1976)

Oscar, Golden Globe et BAFTA réunis du meilleur acteur pour l’admirable Peter Finch, à titre posthume hélas !, puisqu’il est emporté par une crise cardiaque avant la cérémonie, à l’âge de 60 ans. Faye Dunaway (meilleure actrice) et Paddy Chayefsky (meilleur scénariste) combinent également les deux statuettes US tandis que le réalisateur n’est pas oublié, du moins aux GG. « Main basse sur la télévision » en V.F. reste un fantastique suspense dénonciateur et toujours bien… d’actualité.

« L’aigle s’est envolé », à 20h55 sur Arte – Trois étoiles

de John Sturges (1976)

Entre films de guerre et d’espionnage, le dernier titre du grand auteur natif de l’Illinois évoque un attentat manqué contre Churchill par un groupe germano-irlandais emmené par Michael Caine et Donald Sutherland, entre autres confrontés à Larry Hagman, lequel deux ans plus tard endossera le costume à chapeau de JR Ewing dans « Dallas ».

« La faille », à 21h05 sur France 3 – Trois étoiles

de Gregory Hoblit (2007)

Grâce à ce terrible duel d’acteurs auquel se livrent Anthony Hopkins et Ryan Gosling, on atteint le niveau du fameux « Limier » de Joseph L. Mankiewicz, dans une mise en scène classique au meilleur sens du terme, baignée par une musique des frères Danna qui rappelle la grande époque de John Barry. Un vrai régal !

« Braquage à l’italienne », à 20h00 sur club RTL – Deux étoiles

de F Gary Gray (2003)

Le remake en plus spectaculaire mais moins drôle de « L’or se barre » de Peter Collinson, datant de 1969 avec Michael Caine, Noël Coward et… Benny Hill. Aux côtés de Mark Wahlberg, Edward Norton et Jason Statham, Charlize Theron apporte un charme évidemment indiscutable.

« Jumanji : bienvenue dans la jungle », à 20h40 sur La Une – Deux étoiles

de Jake Kasdan (2017)