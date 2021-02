Harry et Meghan attendent un deuxième enfant, quelle place aura-t-il dans l’ordre de succession?

L’annonce a été faite par le biais d’un post Twitter dans une photo en noir et blanc qui montre le couple amoureux, mais surtout le ventre arrondi de la duchesse de Sussex. Postée un 14 février, cette photo fait écho à la princesse Diana qui, 37 ans plus tôt, communiquait au média sa grossesse, le futur prince Harry. L’annonce en question avait été faite le 13 février 1984 aux médias mondiaux pour qu’ils puissent en faire la couverture le lendemain. Pour la photo de Meghan, c’est Misan Harriman, photographe et ami de longue date du couple qui l’a prise et postée. Il l’a commenté : « Meg, j’étais là à ton mariage pour être témoin de cette histoire d’amour qui commençait, et mon amie, je suis honoré de la voir grandir. Félicitations au Duc et à la Duchesse de Sussex pour cette joyeuse nouvelle ! ».

Aujourd’hui, avec les troubles qui traversent la famille royale, cette naissance à venir, prête à de nombreuses questions et notamment celle de la succession. L’enfant sera normalement à la huitième place dans l’ordre de succession. Le prince Andrew, second fils de la reine, perdra lui une place et deviendra neuvième dans l’ordre.

Pour rappel, c’est le prince Charles qui est le premier dans l’ordre de succession suivi de son fils William. Viennent ensuite les trois enfants de ce dernier : George, Charlotte et Louis.