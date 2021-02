Un Prince qatari refuse de saluer les femmes arbitres lors de la cérémonie du championnat du monde des clubs (vidéo)

C’est une tradition, à la fin du championnat des clubs, les arbitres et les juges de touche présents pendant les matchs, viennent récupérer leur médaille et saluer les organisateurs. Ils passent alors un par un, recevoir les remerciements du président de la FIFA puis monter sur le podium pour saluer un membre de la famille de l’Emir du Qatar, le cheikh Joaan bin Hamad Al Thani.

Cependant, quand vient le tour des assistantes féminines à savoir Edina Alves Batista et Neuza Back, un autre protocole est mis en place. Sur les images diffusées par la chaîne américaine Fox Sports 1, Gianni Infantino, président de la FIFA, s’entretient un peu plus longuement avec les deux femmes. Sans savoir ce qui est échangé, on comprend que les femmes sont invitées à ne pas s’arrêter sur le podium pour aller saluer le cheikh.

Les réseaux sociaux se sont emparés des images. Giulio Cavalli, auteur et homme politique écologiste, poste la vidéo sur Twitter avec comme commentaire : « Finale du monde des clubs au Qatar, prix. Le président de la FIFA, Infantino, indique aux femmes de l’équipe arbitrale de ne pas ennuyer le cheikh et d’éviter les contacts impurs. Le football préfère les mallettes pleines d’argent plutôt que les droits. Quel embarras ».