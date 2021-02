Les deux pénis de la femme

Longtemps, l’homme fut la mesure de toutes choses. Il était « la » référence dans la vie politique, sociale comme privée, dans la métaphysique comme la culture et même dans la science prétendument objective. Ainsi jusqu’au XVIII e siècle, les médecins estimèrent qu’il n’y avait qu’un seul corps humain, mâle forcément, et que les différences entre les hommes et les femmes étaient seulement liées à des degrés d’achèvement et de perfection. Les deux sexes avaient le même corps, mais l’un – l’homme – dans sa forme parfaite et l’autre – la femme – dans sa forme imparfaite, comme nous explique Thomas Laqueur, professeur d’histoire à l’Université de Californie et auteur d’un passionnant essai « La fabrique du sexe » publié en 1992.

Jusqu’au XVIII e, on pensait que la femme avait les mêmes organes sexuels que l’homme mais au mauvais endroit. Nombre d’ouvrages anciens expliquaient – planches anatomiques à l’appui – que la matrice de la femme n’était que la verge renversée de l’homme et que les ovaires étaient ses testicules. La femme souffrant d’un manque de chaleur, son organisme n’avait pas pu externaliser ses organes génitaux et la verge comme les bourses étaient restées à l’intérieur du corps. Ses organes ne s’étaient pas ouverts vers l’extérieur ; ils n’avaient pas pu faire saillie, faisant de la femme un homme imparfait. La science de ces siècles passés, loin d’être objective, ne faisait qu’exprimer les préjugés séculaires sur la femme. Cet être inférieur fut ainsi doté d’un pénis !

Mais cette vision, aussi farfelue soit-elle, eut une conséquence positive pour la femme : son plaisir. Il fallait que l’homme et la femme jouissent et produisent chacun.e une semence pour que la fécondation ait lieu. Bien évidemment, une différence de qualité persistait là aussi : le sperme masculin était considéré comme plus qualitatif que le féminin. Le sperme masculin était décrit comme chaud, blanc et épais et celui de la femme comme plus froid, plus faible et plus fin.