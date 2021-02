La série «Profilage» est terminée, annonce Philippe Bas

L’information a été confirmée par le comédien et par la chaîne. Les audiences étaient de leur côté, plutôt bonnes avec une moyenne de 5 millions de téléspectateurs devant le programme. Le comédien ne quitte pas TF1 pour autant puisqu’il sera dans le thriller Le Saut du Diable, pas encore fini à cause de la pandémie – le tournage a été interrompu en novembre dernier.

Remplacée par une autre série ?

Les créatrices de « Profilage » sont en train de travailler sur une autre série policière. Nommée « Vise le cœur » et toujours sur TF1, la série rassemble les acteurs Claire Keim et Lannick Gautry. TF1 a déjà dévoilé le pitch : « On ne naît pas flic, on le devient… Des bancs de l’école aux vestiaires de la PJ. Vise le cœur retrace sur trois décennies le destin de Julia Scola, une capitaine de police courageuse et respectée, et de son meilleur ennemi, Novak Lisica, un avocat au sourire ravageur ».