Angèle organise une tombola pour financer la recherche contre le cancer de l’enfant

Ils ont été nombreux à lancer des tombolas pour financer la recherche, Angèle n’a pas hésité non plus comme elle l’a annoncé sur sa page Twitter. C’est avec l’association KickCancer Fondation que la chanteuse souhaite « financer la recherche contre le cancer des enfants » via sa tombola. Elle communique dans son tweet que vingt personnalités ont accepté de participer à partir de ce lundi 15 février à minuit.

Au programme : les chanteuses Aya Nakamura, Clara Luciani, Dua Lipa seront présentes mais aussi le dessinateur Riad Sattouf, le comédien Pierre Niney et la réalisatrice Sofia Coppola. Les prix à gagner s’étendent du double disque de platine de Stromae au fauteuil de designer de Pierre Paulin ou bien même le piano personnel de la chanteuse, signé. Le principe suit le même qu’une tombola classique. Chaque participant peut acheter un ticket dans l’espoir de gagner l’un des lots. Le site permet d’ailleurs de voir le nombre de participants.

Des prix importants pour une cause importante puisqu’Angèle est l’amabssadrice depuis 2019 de l’association KickCancer Fondation. Elle a notamment participé à plusieurs courses et événements pour l’association. La fondation aurait investi pas moins de 3 millions d’euros dans des projets de recherche à travers l’Europe en quatre ans d’activité. Pour ce qui est des recettes de cette tombola, ils seront consacrés au financement de la partie belge d’essais cliniques européens dans huit centres belges d’oncologie pédiatrique L’annonce tombe aussi lors de la journée internationale du cancer de l’enfant.