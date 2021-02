Y a encore de la joie

Tout ne va pas mal en ce bas monde, loin de là ! Les couples n’explosent pas nécessairement, le divorce et les violences conjugales ne gagnent pas du terrain partout. Et il se passe toujours de belles choses. Nos confrères québécois de « La Presse + » viennent de mettre l’accent sur quelques histoires positives. Celle, par exemple, de Madeleine (prénom d’emprunt), 35 ans, follement amoureuse de son homme rencontré voici 20 ans. Entre le télétravail, les enfants et une grossesse, elle explique comment s’organiser pour satisfaire une passion physique bien plus forte qu’aux...