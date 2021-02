Le «suicide» qui valait 5.000.000 $

Depuis août 2018, la famille d’une Française morte à Toronto conteste la version des enquêteurs. En cause : l’assurance-vie touchée par un compagnon au parcours controversé.

Les enquêteurs ont vite conclu au suicide. Trop vite pour la famille. Deux ans et demi après la mort d’Ève, frère et mère flottent dans un « brouillard total ». Armés de patience, ils enfouissent leur douleur pour faire face à une enquête qui piétine et pour que « le coupable soit un jour puni ». L’ex-compagnon de la Française de 37 ans, lui, a empoché plusieurs millions de dollars. Ce fait divers, absent de la presse canadienne, a attiré l’attention du « Parisien », qui a poussé l’enquête. La nuit du 24 août 2018, à Toronto, le cadavre de la...