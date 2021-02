APRILIA RS 660: le sport pour tous!

Carénage « double couche », échappement intégré, cadre tout alu, bras oscillant de type banane, élément unique pour le garde-boue, protège-chaîne de transmission, bras oscillant… Rien n’est laissé au hasard sur cette petite sportive. La fourche réalise un sans-faute et le train avant lui dit merci. Dans l’ensemble, la partie cycle de l’Aprilia RS 660 mérite une très bonne note, tout comme son moteur. Celui-ci, parlons-en, c’est un teigneux qui prend ses tours avec force et une très belle sonorité ! Un twin de 100 chevaux aussi pétillant, on en redemande. Et comme ce...