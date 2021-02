À raconter aux enfants: les secrets du carnaval

Le carnaval tel qu’on le connaît aujourd’hui est une grande fête qui revient chaque année avec la fin de l’hiver. Depuis la nuit des temps, et certainement déjà du temps de la Préhistoire, des danseurs masqués tapaient du pied sur le sol afin de réveiller la nature endormie et de fêter la fin des jours sombres et froids. Par la suite, dans l’Antiquité, les Grecs honoraient le dieu Dionysos, dieu de la fécondité, du vin et de la végétation. Quant aux Romains, ils fêtaient Saturne, le dieu de l’agriculture et du temps. Un faux roi était alors élu et de bruyants défilés masqués étaient...