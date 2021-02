Les Belges donnent de la voix

Nicolas, Verviétois de 17 ans, a fait se retourner les quatre fauteuils. Et il n’est pas le seul Belge...

Il n’est pas rare que des chanteurs belges traversent la frontière pour tenter leur chance à la version française du concours de chant « The Voice ». Des candidats qui n’ont soit pas été sélectionnés à « The Voice Belgique », soit qui désirent faire entendre leur voix à un plus grand nombre. L’an dernier, le Belge Antoine Delie, qui avait choisi Lara Fabian comme coach, s’était même hissé jusqu’en finale.

Dans cette dixième saison menée par Vianney, Marc Lavoine, Florent Pagny et Amel Bent, de nouveaux talents noir-jaune-rouge ont...