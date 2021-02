Bien vivre sa ménopause

Le sujet n’a rien d’anecdotique. Il concerne des milliers de femmes en Belgique. Il n’a rien non plus de gênant ou de fatidique. La ménopause sort enfin de la zone grise des cycles de la vie laissés dans l’ombre. « En France, elle concerne plus de onze millions de femmes et chaque année, elles sont 400.000 à y être nouvellement confrontées », indique Marina Carrère d’Encausse, à l’entame de cette nouvelle « Enquête de santé ».

Il faut bien s’informer sur la ménopause, hommes et femmes, car elle engage la vie de couple, l’...