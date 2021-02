La nouvelle saga en vogue des ados

Alors que le souvenir des « Twilight » et « Hunger Games » emblématiques des deux décennies écoulées se fait déjà de plus en plus lointain, l’arrivée d’une nouvelle série prévue de longs-métrages est initiée au printemps 2019, basée sur la série de romans baptisée « After ».

Retour en arrière, et plus précisément en 2013, lorsqu’apparaît sur les « téléphones intelligents » une « fanfiction » y écrite par Anna Todd, 24 ans à peine, native de l’État d’Ohio, mariée dès l’âge de 18 ans à un militaire de...