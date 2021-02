«C’est le dixième, c’est le dernier»: Booba annonce la sortie de son ultime album, «Ultra»

Le nouveau projet tant attendu de Booba a enfin une date de sortie. Le rappeur français a annoncé mardi soir sur ses réseaux sociaux la sortie de son album « Ultra » dès le 5 mars prochain.

« C’est le dixième, c’est le dernier », a commenté Booba, qui a seulement dévoilé la pochette de l’album, une photo en noir et blanc de lui, où la moitié de son visage est dans l’ombre mais son regard est très perçant.

Pour les détails, ce nouvel album sortira donc le 5 mars en version digitale, mais pourra être précommandé dès jeudi (18 février). Ensuite, à partir du 31 mars, des CD et CD collectors seront disponibles, et un mois plus tard, « Ultra » sortira en vinyle.