Testé pour vous: Samsung Galaxy S21 Ultra

La pandémie, la situation économico-commerciale qui en découle et les mesures prises par l’administration Trump à l’égard de Huawei : les douze derniers mois ont fortement ébranlé le marché du smartphone… et ses habitudes. On vient encore de le voir avec la sortie du nouveau fleuron de Samsung, avancée de plusieurs semaines par rapport aux années précédentes. Comme d’habitude, ce Galaxy S21 est décliné en plusieurs versions dont l’Ultra est la plus richement dotée. Si on se situe à un niveau de prix très élevé, il faut noter qu’il est inférieur à celui de son prédécesseur. C’est rare...