202 millions d’euros en jeu ce vendredi à l’Euromillions: un jackpot historique

202 millions d’euros. Si vous avez un peu de chance, peut-être que vous remporterez ce vendredi ce jackpot astronomique et surtout historique. Après sept tirages sans gagnant, la cagnotte de l’Euromillions a en effet grimpé petit à petit et s’élève donc maintenant à plus de 200 millions d’euros.

Ce jackpot est exceptionnel, notamment car il est très proche du plafond de 210.000.000 euros fixé par les règles de la loterie européenne. Et ce plafond, qui était de 190 millions d’euros jusqu’en février 2020, n’a été atteint que quatre fois depuis la création de la cagnotte Euromillions en 2004.

Si le tirage de ce vendredi n’est pas remporté, le jackpot atteindra le plafond de 210 millions dès le 23 février. Et si aucun gagnant n’empoche cette somme, le tirage sera reporté cinq fois maximum (tant qu’il n’est pas décroché par un joueur), avant d’être partagé entre le(s) gagnant(s) du rang inférieur, détaille la loterie nationale sur son site internet.