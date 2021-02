Les enfants de Tonton David lancent une cagnotte pour offrir «des funérailles dignes de ce nom» à leur père

« Notre père avait arrêté sa carrière à 40 ans et pour qu’il ait des funérailles dignes de ce nom et pour sortir le disque sur lequel il travaillait, nous avons lancé une cagnotte Leetchi », a expliqué mercredi soir Samuel, l’un des quatre enfants de Tonton David à l’AFP. « Face à ce départ brutal, nous ne possédons pas les moyens de lui offrir l’hommage qu’il mérite de par la place qu’il aura laissé dans nos cœurs et dans le paysage musical francophone », ont ajouté Samuel, Zachary, Salomé et Théo sur le site Leetchi, en description de la cagnotte nommée « Pour le départ de Tonton David ».

Figure française du reggae, l’artiste de 53 ans est décédé mardi soir, le 16 février, des suites d’un AVC. L’annonce de son décès avait provoqué une vague de réactions de tristesse sur les réseaux sociaux. Tonton David était en effet très connu, notamment, pour son tube « Chacun sa route », bande-annonce du film « Un Indien dans la ville ».

S’il avait arrêté sa carrière officiellement, Tonton David continuait de se produire sur de petites scènes et préparait même un album, plus de 10 ans après la sortie de son dernier disque. Cet album, qui devrait voir le jour grâce à la cagnotte lancée par les enfants de l’artiste décédé, s’intitulera « Un Job ou un Bizz ».