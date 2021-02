À la télé ce soir: le match des Red Flames face aux Pays-Bas ou «Adopte un veuf»

Football : match amical entre la Belgique et les Pays-Bas, à 20h sur Club RTL

Dans le cadre de la campagne appelée "Three Nations, One Goal" pour candidater au Mondial féminin 2027, la Belgique, l'Allemagne et les Pays-Bas disputent des rencontres amicales. C'est à Louvain que les Red Flames accueillent donc les Néerlandaises dans cet objectif. Les footballeuses belges, en vue également de préparer l'Euro 2022, sont montées en puissance et comptent bien prendre leur revanche du dernier match dans lequel les Pays-Bas s'étaient imposés 1-2. Ives Serneels, le sélectionneur belge, va pouvoir affiner ses schémas tactiques et faire se confronter ses protégées à une autre nation majeure du foot féminin.