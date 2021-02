Un «volcan de glace» de 14 mètres se crée au Kazakhstan, attirant touristes et instagrameurs (vidéo)

Les températures froides de cet hiver ont donné lieu, un peu partout dans le monde, à des phénomènes insolites, impressionnants et parfois presque magiques. Au Kazakhstan par exemple, un « volcan de glace » de 14 mètres de haut a émergé au début du mois de février sur les steppes de la province d’Almaty, près du village de Kegen, explique le Huffington Post.

S’il n’y aucune trace de lave sur les lieux, les scientifiques utilisent tout de même le terme « volcan » pour décrire ce phénomène, tout à fait naturel. En réalité, ce fameux volcan de glace a été formé par l’éruption d’une source d’eau chaude souterraine, qui, au contact de l’air glacial, a gelé immédiatement. D’où la forme volcanique de la glace, et le trou fumant à son sommet.

Cette formation de glace n’est pas un phénomène rarissime dans le pays, et attire d’ailleurs chaque année des centaines de touristes sur les terres kazakhes. Sur Instagram, les photos et vidéos de ce « volcan de glace » fleurissent par dizaines depuis son apparition. « Je ne recommande pas d'y aller les dimanches et les samedis », écrit d’ailleurs un internaute en légende d’une vidéo où on voit des dizaines de curieux autour du monticule de glace.