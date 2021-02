Les requins à l’honneur pour le premier prix de l’Underwater Photographer 2021 (photos)

Chaque année depuis 1965, le concours britannique met en lumière le monde océanique et sa faune et flore. La compétition est devenue une prestigieuse récompense pour les photographes, et réunis chaque année des milliers de candidatures venant de tout le globe : 4.500 clichés venant de 68 pays. Cette année, c’est la photographe américaine, Renee Capozzola, qui remporte le premier prix avec sa photographie de requins en Polynésie française. C’est aussi la première femme à recevoir la récompense.

Les requins de Polynésie française

Sur la photographie, deux requins à pointes noires se croisent, effleurant la surface de l’eau pendant un coucher de soleil. Le cliché a été capturé à Moorea en Polynésie française. Le jury a voulu mettre en avant la lumière mais aussi la composition réussie entre les requins, les oiseaux et le ciel. Le président du jury, Alexander Mustard, biologiste marin et photographe, s’est aussi expliqué sur leur décision : « C’est une photographie d’espoir, un aperçu de ce à quoi peut ressembler l’océan quand nous lui donnons une chance, affichant une vie spectaculaire au-dessus et sous la surface ».