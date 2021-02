La belle-fille de Kamala Harris défile à la fashion Week pour Proenza Schouler (photos)

La belle-fille de Kamala Harris, Ella Emhoff vient de faire ses premiers pas dans la mode. C’est la maison new-yorkaise Proenza Schouler qui l’a prise pour défiler lors de la Fashion Week de 2021. Covid oblige, les défilés se sont faits par le biais de vidéos. Le duo de créateurs de Proenza Schouler a présenté sa collection ce jeudi 18 février, en dehors des quatre jours de la Fashion Week officielle.

Une première expérience dans la mode

La jeune femme est présente dans trois tenues sur les 36 présentées par la maison. D’abord dans un long ensemble manteau et pantalon gris, puis dans un long trench-coat en cuir noir et enfin dans un tailleur noir. Ella Emhoff est une étudiante de 21 ans, en dernière année à l’école de design Parsons à New York. Elle explique lors d’une discussion avec les créateurs, Lazaro Hernandez et Jack McCollough, ses impressions pour sa première expérience en tant que modèle : « C’était ma première expérience de mode. Je dois dire que j’étais un peu nerveuse ».