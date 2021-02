À la télé ce soir : « Charlie et la chocolaterie » et « The Voice » (vidéos)

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« Royal Corgi », à 18h30 sur Club RTL – 3 étoiles

De Ben Stassen et Vincent Kesteloot (2019)

Les toutous sont tous super, mais le vénérable couple royal de Buckingham Palace et les Trump en visite chez Sa Gracieuse Majesté ne sont pas en reste ! Une nouvelle « perle » du genre, vocalement défendue par Guillaume Gallienne de la Comédie-Française.

« Charlie et la chocolaterie », à 20h05 sur TIPIK – 3 étoiles

De Tim Burton (2005)

Un budget gigantesque de 150 millions de dollars a été dégagé pour produire cette méga-adaptation du roman pour la jeunesse du Gallois Roald Dahl qui, déçu par une adaptation précédente, bloqua le projet jusqu’à son décès. Le résultat est à la hauteur de l’investissement, virevoltant d’un morceau de bravoure à l’autre dans une farandole de couleurs illimitée.

« Gangs of New York », à 20h15 sur Plug RTL – 3 étoiles

De Martin Scorsese (2002)

La future Big Apple a été entièrement reconstituée à Cinecittà pour le tournage de ce brillant drame d’ambiance en costumes qui bénéficia du concours de Daniel Day Lewis après les refus de Robert De Niro et Willem Dafoe. L’échec commercial fut tout aussi incompréhensible qu’aux Oscars où le titre est demeuré bredouille en dépit de dix nominations !

« Dark Waters (1re<UN>TV) », à 20h30 sur BE 1- 3 étoiles

De Todd Haynes (2019)

Réalisé par l’auteur de « Carol » pour le grand écran et de la mini-série « Mildred Pierce » pour le petit, ce drame dénonciateur s’inscrit dans la lignée des « Erin Brockovich » de Steven Soderbergh et « Promised Land » de Gus Van Sant. Initié puis coproduit par Mark Ruffalo incarnant lui-même le « lawyer » qui a découvert le « pot aux roses » désastreux pour l’environnement et la santé, ce film-enquête a pour lui la force d’une vérité pas bonne à dire pour tout le monde, et dont les suites devant les tribunaux sont… toujours en cours. Un film à tout point de vue nécessaire, car c’est ça aussi le cinéma.

« Numéro quatre », à 22h05 sur Plug RTL – 2 étoiles

De DJ Caruso (2011)

En fait, la grosse différence entre ce « Numéro 4 » et « Twilight » ostensiblement en ligne de mire tient dans la relative simplicité du script, nettement moins métaphysique, et dans l’apparition ponctuelle d’affreuses bestioles à la solde des « aliens ».