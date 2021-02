Pékin Express : un tournage éprouvant en pleine pandémie

L’animateur et le producteur, Stéphane Rotenberg et Thierry Guillaume, reviennent sur les obstacles qu’ils ont dû surmonter.

Dur dur le tournage de Pékin Express saison 14 en pleine pandémie ! Le tournage de l’émission de M6, dont la première sera diffusée ce mardi à 21h05, a maintes fois été suspendu au cours des derniers mois. Tout commence le 5 mars 2020, en Ouganda, dans le « monde d’avant ». À cette période, le confinement et les gestes barrière ne font pas encore réellement partie de notre quotidien. Pendant 10 jours, les 16 candidats ont tout le loisir de se serrer dans les bras, sans penser au masque qui tombe ou au gel hydroalcoolique à réappliquer. L’objectif est de faire route vers l’Ethiopie et Dubaï et de venir ainsi à bout de ce qui devait être « le parcours le plus difficile depuis le lancement de l’émission », selon ce qu’ont affirmé l’animateur et le producteur à 20 Minutes.

Mais le 16 mars, le tournage est reporté et les candidats, rapatriés. « Pour nous, ça ne voulait pas dire juste reprendre l’avion mais rapatrier 250 tonnes de matériel et 130 personnes alors qu’on était paumé dans les montagnes à neuf heures de voitures d’Addis-Abeba [la capitale éthiopienne] », se souvient Stéphane Rotenberg.

La production s’organise et décide de reprendre la saison en septembre, et en Europe cette fois, après avoir réfléchi à un nouveau trajet les quatre mois précédents. Les tests, le port du masque, la distanciation physique et la crainte des accueillants rendent toutefois le tournage plus difficile.