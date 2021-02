Daniel Radcliffe gêné d’une partie de ses prestations dans «Harry Potter»

Daniel Radcliffe (Harry Potter) et Elijah Wood (Frodon Sacquet) ont accordé une interview au magazine Empire pour les vingt ans de Harry Potter et du Seigneur des Anneaux. « Je suis très gêné par une partie de mon jeu, évidemment », a affirmé Daniel Radcliffe au cours de cette entrevue. « C’est comme si on vous demandait : ’Quel regard portez-vous sur vos années d’adolescence ?’ […] C’est difficile de séparer ce que je ressens pour Harry de ce que je ressens pour les films. Mais je suis très reconnaissant. Cette expérience m’a permis de découvrir ce que j’avais envie de faire jusqu’à la fin de ma vie. Découvrir ce qu’on aime très tôt dans sa vie, c’est une grande chance », a-t-il ajouté.

Une ressemblance frappante ?

Les deux acteurs ont également confié avoir déjà été confondus. « Un jour j’étais dans l’ascenseur, seul avec une personne qui me regardait intensément. Juste avant que la porte s’ouvre, elle prend son courage à deux mains et me lance ‘Harry Potter !’, j’ai répondu ‘non’ et je suis parti », se souvient Elijah Wood, aujourd’hui âgé de 40 ans.