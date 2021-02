Une lettre d’un combattant de la Seconde Guerre mondiale arrive à destination… après 77 ans

Si vous avez tendance à perdre patience dès qu’un colis envoyé met quelques jours supplémentaires à arriver jusqu’à chez vous, imaginez patienter plus de… 77 ans avant de recevoir une lettre ! Cela paraît inimaginable et pourtant c’est ce qu’a vécu la famille de Bill Caldwell. En 1943, l’homme n’est encore qu’un jeune soldat britannique de 18 ans, qui participera par la suite au D-Day, devenant ainsi un héros de la Seconde Guerre mondiale.

À l’époque, alors qu’il se trouve sur un navire de déminage, il envoie à Liverpool une carte postale adressée à son oncle pour lui donner des nouvelles : « Cher oncle Fred, et bien ici je suis enfin en bleu. Je ne pensais pas que ça serait comme ça. Tu n’as pas beaucoup de temps pour toi, mais j’aime bien ça. Je vous écrirai une lettre à tous lorsque j’aurai un peu de chance, alors il faut que vous attendiez un peu. J’ai encore dix-neuf semaines ici. Transmettez mon amour à tous. Amour Bill », rapporte 7sur7.