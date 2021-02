Accusé d’actes de cruauté sur son chien, le rappeur Leto risque deux ans de prison

Vendredi dernier, la détresse d’un American Staff de 11 mois a nécessité l’intervention des forces de l’ordre et de l'association Action protection animale. Un chien qui n’est pas n’importe lequel puisque selon les informations du Parisien, il s’agit de celui du rappeur Leto. Aujourd’hui, ce dernier est accusé avec son frère d’avoir « enfermé jour et nuit » l’animal sur un balcon, en lui réservant les pires sévices.

Des clips jusqu’au balcon

Comme l’explique Anne-Claire Chauvancy, présidente d'Action protection animale, la police a retrouvé le chien dans un état lamentable. « Tous les voisins l'entendaient pleurer quotidiennement, cela durait depuis le mois de septembre », dit-elle. L’American Staff « hurlait à la mort » et ce pendant des mois. Il vivait ainsi sur « un balcon insalubre », où « urines et excréments jonchent le sol ». « Qua nd on lui a ouvert, il était surexcité à l'idée de sortir. C'est un Staff tout en muscles qui a besoin de se dépenser ».