La parole et la peur

Entre les affaires d’incestes et de viols, la liste des célébrités passant de la rubrique « people » à celle des faits divers les plus sordides ne cesse de s’allonger. Voici donc Patrick Poivre d’Arvor accusé de viol par une jeune femme, auteure et chroniqueuse, Florence Porcel. Comme nous l’écrivions récemment encore à propos de « l’affaire » Richard Berry, gardons-nous bien de nous substituer à la justice qui éprouve du mal à démêler le vrai du faux dans des faits remontant à plusieurs années. Le procès à rallonge de l’homme politique George Tron (maire de Draveil et...