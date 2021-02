À la télé ce soir: «Wonder» et «Nous paysans» avec Guillaume Canet

En à peine un siècle, les paysans français ont vu leur monde être profondément bouleversé. Alors qu'ils constituaient autrefois la grande majorité du pays, ils ne sont plus aujourd'hui qu'une infime minorité et se retrouvent confrontés à un défi immense : continuer à nourrir la France. De la figure du simple métayer décrite par Emile Guillaumin au début du XXe siècle au lourd tribut payé par les paysans durant la Grande Guerre, des prémices de la mécanisation dans l'entre-deux-guerres à la figure ambivalente du paysan sous l'Occupation, de la course effrénée à l'industrialisation dans la France de l'après-guerre à la prise de conscience qu'il faut désormais repenser le modèle agricole et inventer l'agriculture de demain, le film revient sur la longue marche des paysans français, racontée par Guillaume Canet.

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« Imitation Game », à 21h15 sur C8 - Quatre étoiles

Le modèle « BBCéen » convient à merveille à ce genre de reconstitution historique, loin cependant de toute austérité avec le sourire de Keira Knightley et la musique de l’incontournable Alexandre Desplat autour du Londonien Benedict Cumberbatch, vrai caméléon à l’aise aussi bien dans le registre classique (« Reviens-moi », « La taupe ») que dans le fantastique ( »Star Trek into Darkness », « Le Hobbit »). On est au niveau des « Hommes de l’ombre » de Roland Joffé qui évoquait un autre épisode scientifique de la dernière guerre, et c’est tout dire.

« Premier contact », à 23h30 sur C8 - Trois étoiles

Tiré d’un roman à succès du New-Yorkais d’origine asiatique Ted Chiang, ce récit de science-fiction initiatique réalise globalement le lien cinéphilique entre le très philosophique « 2001, l’odyssée de l’espace » de Kubrick et le naïf « Rencontres du troisième type » de Spielberg. C’est superbement filmé et aussi très cohérent sur le plan stylistique, dans la recherche d’une ambiance à la fois intimiste et… interplanétaire.

« L’aigle s’est envolé », à 00h15 sur Arte - Trois étoiles

Entre films de guerre et d’espionnage, le dernier titre du grand auteur natif d’Illinois évoque un attentat manqué contre Churchill par un groupe germano-irlandais emmené par Michael Caine et Donald Sutherland, entre autres confrontés à Larry Hagman, lequel deux ans plus tard endossera le costume à chapeau de J.R. Ewing dans « Dallas ».

« Lucy », à 20h10 sur Plug RTL - Deux étoiles

Avec des recettes mondiales flirtant avec le demi-milliard de dollars, l’enfant terrible du 15e arrondissement a établi un record de plus dans sa filmo avec cette nouvelle consécration de la super-héroïne initiée par « Nikita ». Cette fois, c’est la frêle Scarlett Johansson qui s’y colle, dans un récit d’anticipation certes basique mais d’autant plus efficace que le rythme ne faiblit jamais dès que la machine est lancée.

« Les combattants », à 21h45 sur Plug RTL - Deux étoiles

Considérée comme un véritable ovni à sa sortie outre-Quiévrain, cette comédie d’aventure est originale et inattendue autant que le fabuleux personnage de garçon manqué joué par Adèle Haenel.