Chasseurs de microbes (4)

Les années passèrent. Il s’occupait de sa boutique de nouveautés, veillait à ce que l’hôtel de ville de Delft fût tenu en état de propreté, et devenait de plus en plus bourru et méfiant. Durant des heures de plus en plus nombreuses, il se penchait sur ses centaines de microscopes et faisait des centaines de découvertes sensationnelles. Dans la queue d’un petit poisson plongé la tête la première dans un tube de verre, il aperçut, le premier de tous les hommes, les vaisseaux sanguins capillaires grâce auxquels le sang passe des artères aux veines… Ce fut ainsi qu’il compléta la découverte de...