Harry et Meghan font une apparition surprise lors d’une conférence Spotify (vidéo)

Ce lundi soir, Harry et Meghan ont fait une rare apparition publique, qui représente même la première depuis l’annonce de la deuxième grossesse de la duchesse. Ils ont en effet pris la parole lors d’une conférence de presse Spotify qui présentait différentes initiatives disponibles sur la célèbre plateforme musicale.

Parler « sans être jugé »

Puisque le couple a conclu un contrat avec Spotify pour créer un nouveau podcast, il avait naturellement sa place au sein de cet événement. Harry et Meghan n’ont donc pas manqué l’occasion pour présenter leur nouveau projet. « Nous utilisons les podcasts pour créer des conversations qui inspirent, challengent et éduquent », expliquent Harry et Meghan (à 38:30 dans la vidéo ci-dessous).

« Nous avons créé Archewell Audio pour nous assurer de pouvoir mettre en avant des voix qui ne sont pas entendues et écouter leurs histoires », ajoute Meghan. « L'aspect le plus important de cette entreprise est de créer cette communauté où chacun pourra partager, où chacun sera encouragé à dévoiler ses propres failles sans être jugé », renchérit Harry.