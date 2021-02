Éric-Emmanuel Schmitt: «L’homme n’est plus dans la sagesse écologique»

Au commencement, aux origines, il y a 8.000 ans, était Noam, son héros immortel. Il va connaître le Déluge, Babel, l’Égypte pharaonique, la Grèce antique, l’Empire romain, l’Europe médiévale, la Renaissance et la découverte des Amériques, puis toutes les révolutions, politiques, industrielles et techniques. Il porte le destin et l’histoire de l’humanité. Nous sommes partis pour huit volumes, un par an, jusqu’en 2028. « Paradis perdus » ouvre la marche. Un plaidoyer pour l’harmonie entre l’homme et la nature.

