Voge 500 DS: la chasse aux japonaises

Voge… Voilà une marque inconnue au bataillon ! Mais Loncin, ça vous parle ? Non ? Mais si, rappelez-vous : depuis 2005, Loncin entretient des partenariats avec BMW et, de fil en aiguille, le groupe est devenu, en quelque trente années d’activité, un acteur industriel majeur, actif dans les moteurs, les scooters et motos, les quads, les voitures électriques, les machines industrielles et même l’aviation et les drones hélicoptères ! Et aujourd’hui, Voge a pour but d’être la marque premium du groupe. Face au trail 500 DS, difficile de ne pas évoquer la Honda CB500X...