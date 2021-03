Air de familles: trouver un milieu d’accueil

Pour pouvoir concilier vie privée, sociale et professionnelle, les parents doivent souvent confier leur enfant à des personnes qui ne font pas partie de leur famille ou de leur entourage proche. Mais trouver un milieu d’accueil pour son bébé est parfois un vrai parcours du combattant. Il faut tenir compte de sa situation géographique, de son coût et surtout de sa qualité. Et, bien sûr, il faut aussi s’assurer qu’il y ait encore une place disponible. Pour aider les jeunes parents à s’y retrouver parmi les offres disponibles, l’ONE a recensé plus de 4.000 milieux d’accueil sur une plateforme...