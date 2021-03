À raconter aux enfants: d’où viennent les noms de famille?

Jusqu’au XIe siècle, les gens n’avaient jamais été appelés que par des prénoms, ce qu’on appelait des « noms de baptême », donnés à cette occasion. Les noms de famille n’existaient pas. Mais à cette période, beaucoup de choses changèrent. Tout d’abord, on augmenta les terres sur lesquelles on pouvait cultiver, en déboisant les grandes forêts. De plus, le travail du métal permit aussi à nos ancêtres de fabriquer des outils performants. Dans les champs, on commença également à mieux utiliser la force des chevaux et des bœufs, et on sema de nouvelles plantes. Grâce à tout cela, et à...