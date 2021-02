La pandémie ne les a pas arrêtés!

Michael Youn, Mimie Mathy et Kad Merad. - TF1

À une époque où de nombreux foyers ont besoin de l’aide des Restos du Cœur, les Enfoirés ont une nouvelle fois répondu à l’appel lancé par Coluche. Covid oblige, c’est devant une salle… vide que la quarantaine d’artistes et de célébrités se sont produits sur la scène de la Halle Tony Garnier à Lyon. Jean-Louis Aubert, Amel Bent, Black M, Patrick Bruel, Carla Bruni, Claudio Capéo, Patrick Fiori, Nolwenn Leroy, Christophe Maé, Mimie Mathy, Kad Merad mais aussi Christophe Willem, Michaël Youn, Zaz, Zazie et bien d’autres ont enfilé leurs plus beaux déguisements pour offrir une belle soirée de...