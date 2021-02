Quand la police pakistanaise apprend à faire du roller pour contrer les criminels en rue (vidéo)

C’est décidé : désormais, la plus grande ville du Pakistan, Karachi, aura une unité de police à roller ! Une façon innovante inspirée de ce qui se fait dans certains pays occidentaux et destinée à lutter plus efficacement contre une criminalité qui gangrène cette métropole qui abrite entre 15 et 20 millions d’habitants. Mais pour cela, il faut que les officiers soient à l’aise avec leur nouvel outil de travail. Ils sont donc tous passés par un centre de formation pour apprendre à faire des figures parfois impressionnantes.

La criminalité : un fléau pour Karachi

Cela fait maintenant plus d’un mois que les policiers sélectionnés (10 hommes et 10 femmes) fréquentent leur nouvelle école. Là-bas, ils ont d’abord appris à être à l’aise à roller, ce qui n’est pas forcément donné à tout le monde dès le départ. Une fois cela fait, ils ont dû apprendre à réaliser quelques pirouettes. Il faut savoir par exemple comment sauter au-dessus d’une moto, ou au-dessus d’un escalier. Pour arrêter les criminels, les policiers doivent aussi pouvoir tirer tout en étant à roller. Il leur faut donc garder un équilibre parfait pour tirer convenablement, même en se déplaçant, pour ne jamais rater la cible.