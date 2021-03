Un jeu de piste à la «Da Vinci Code»

La réputation du professeur Robert Langdon n’est plus à faire. Grand spécialiste de symbologie à Harvard, il est connu pour ses ouvrages dans ce domaine, et aussi sur l’iconographie et la franc-maçonnerie. Lorsqu’il se réveille frappé d’amnésie, dans un hôpital de Florence, il n’a d’autre choix que de s’en remettre au docteur Sienna Brooks pour l’aider à retrouver sa mémoire et la trace d’un mystérieux personnage mystifié par « L’Enfer » de Dante. Le duo n’imagine pas dans quel complot menaçant la planète entière il va devoir s’immerger !...