«Imagine», utopie quinquagénaire

« Imagine there’s no heaven. It’s easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all people living for today… » Le titre le plus célèbre de John Lennon et Yoko Ono (avec l’aide de Phil Spector, récemment décédé) approche tout doucement des 50 ans. Issu de l’album du même nom, il est sorti en septembre 1971 aux États-Unis et un mois plus tard au Royaume-Uni avant de bouleverser le monde entier. C’est aussi le dernier disque enregistré dans son pays natal par l’ex-Beatles. Pacifiste, utopique, nimbé de cordes de l’Orchestre philharmonique de New York, il en appelle à...