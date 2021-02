À la télé ce soir: «Les 28es Victoire de la musique classique» ou «Lotte Eisner, par amour du cinéma»

Cette 28e édition des Victoires de la musique classique se déroule à l'auditorium de Lyon. Cette soirée sera plus que jamais l'occasion de partager le bonheur procuré par la musique en présence de nombreux invités et nommés : des artistes confirmés qui ont marqué l'année et de jeunes « révélations ». Cette cérémonie fera la part belle à l'incroyable vitalité des jeunes musiciens français. La transmission, la rencontre des générations, le partage entre jeunes talents et la solidarité seront les fils rouges de cette soirée. Marina Chiche et Stéphane Bern animeront la cérémonie en compagnie de quelques-uns des plus grands noms de la scène internationale actuelle

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« Astérix et Obélix: Mission Cléopâtre », à 20h10 sur RTL-TVI - Quatre étoiles

d’Alain Chabat (2002)

Jamais on ne comprendra pourquoi feu Albert Uderzo n’a pas voulu que l’adaptation de son œuvre se poursuive dans la lignée de cette perle qui transpose l’humour de l’irremplaçable René Goscinny dans le contemporain avec une verve quasiment magique. Sûr que ledit scénariste, lui, eût applaudi sans la moindre réserve. N’est-ce pas, Itinéris ?

« L’épreuve du feu » (1re TV), à 20h30 sur BE 1 - Trois étoiles

d’Edward Zwick (2018)

Énième réquisitoire contre la peine de mort façon US – pardon, pire encore, texane ! –, ce drame tiré d’une histoire vraie n’atteint certes pas le lyrisme des « Ligne verte » et « Dead Man Walking » mais réussit parfaitement son objectif : enfoncer un peu plus encore le clou contre des pratiques de temps révolus où des coupables restent désignés d’office et sans recours véritable, « dans l’intérêt général », par des prétendus « hommes de loi » à l’abri de toute responsabilité personnelle appliquée.

« Platoon », à 21h05 sur La Trois - Trois étoiles

d’Oliver Stone (1986)

À égalité artistique avec le superbe « Outrages » de Brian De Palma, il est le film qui donne sans doute de ce que fut la sale guerre du Vietnam l’impression la plus fidèle. Aux quatre Oscars des meilleurs film, réalisateur, montage et son, on aurait pu en ajouter un cinquième pour la flamboyante B.O. de Georges Delerue. Notons que le compositeur roubaisien aux trois Césars consécutifs ( « Préparez vos mouchoirs », « L’amour en fuite » et « Le dernier métro ») avait décroché la statuette US en 1980 pour « A little romance » de George Roy Hill.

« Évasion », à 20h15 sur AB3 - Deux étoiles

de Mikael Hafström (2013)