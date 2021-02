Les Victoires de la musique classique: «Cette cérémonie permet aux professionnels d’adouber les jeunes artistes» selon Stéphane Bern

Capture d’écran - Marie-Laure Garnier, Wade in the Water - Victoire de la musqiue classique 2021

Le président des Victoires de la musique classique, Didier Martin avait refusé sans hésitation d’annuler la cérémonie. Il déclarait notamment : « 2020 a été une année de crise et de désespoir et nous souhaitons avant tout rendre hommage aux musiciens et à la profession tout entière pour qui tout s’est arrêté du jour au lendemain ». La cérémonie qui sera diffusée ce soir, en direct sur France 3 ne rassemble pas beaucoup de téléspectateurs en comparaison à d’autres événements (un peu plus d’un million de téléspectateurs) et pourtant, elle reste un événement important pour les musiciens et chanteurs classique. Les Victoires de la musique classique proposent six catégories : « Soliste instrumental », « Artiste lyrique », « Révélation soliste instrumental », « Révélation artiste lyrique », « Compositeur » et « Enregistrement ».

De jeunes recrues pour les Révélations Cette année sur la scène de l’Auditorium de Lyon avec l’Orchestre national de Lyon dirigé par Nikolaj Szeps-Znaider, beaucoup de femmes, des pianistes et des instruments à cordes. Mais surtout des jeunes révélations entre 23 et 30 ans. Pour les Révélations soliste instrument, ce sont le percussionniste Aurélien Gignoux (23 ans), la violoncelliste Eva Zavaro (25 ans) et le pianiste Jean-Paul Gasparian (25 ans) qui se disputeront la récompense.