«Touche pas à mon poste» mis en demeure par le CSA pour un parrainage avec une compagnie aérienne fantôme

Le CSA, gendarme de la télévision française a mis en demeure l’émission Touche Pas à Mon Poste ainsi que Cyril Hanouna pour avoir promu à l’antenne une compagnie aérienne fantôme, Skyline Airways. La décision a été prononcée le 20 janvier dernier et fait suite à des extraits des émissions diffusées en septembre 2019. À l’époque, l’émission proposait de gagner des billets d’avion pour la Grèce aux téléspectateurs.

En cause, le parrainage

Les internautes ont vite réagi en dénonçant une « entourloupe », Cyril Hanouna et sa société de production H2O ont déclaré avoir demandé des explications à la compagnie aérienne et qu’elle s’engage à tout de même faire partir les gagnants. Le CSA a été saisi et a ouvert une procédure pour s’assurer que la chaîne respectait ses obligations en termes de publicité et de parrainage.