«La population va envoyer se faire f… les politiciens», les peoples belges réagissent à la règle de la bulle d’une personne

Ses déclarations ont fait réagir le monde politique mais aussi le monde people belge. C’est la DH qui a publié hier les réactions des peoples belges face aux mesures et notamment à cette fameuse bulle d’une personne qui semble peser sur beaucoup de personnes. De Jill Vandermeulen à Jacques Mercier en passant par Richard Ruben et DJ Daddy K, tous ont leur avis sur cette annonce et sur leur ressenti sur la situation.

Jill Vandermulen partage ce sentiment de saturations vis-à-vis des mesures avec la DH. Pour la chroniqueuse et youtubeuse : « La population est arrivée aussi à un point de saturation des mesures… et je pense qu’il est grand temps que les choses bougent un peu car on va arriver à un moment où la population va vraiment… pour parler crûment, envoyer se faire foutre les politiciens et leurs règles. Les gens commencent à en avoir ras le bol. ».

Pour Mourade Zeguendi, la patience s’étiole et l’incompréhension prend le pas : « Tout ce qui se passe, c’est de la couille et je me demande à qui profite le crime. Il y a le Covid, c’est sûr. C’est un virus, c’est vrai mais ce n’est pas si grave que ça et on nous fait croire n’importe quoi et je ne sais pas pourquoi on nous empêche de vivre… Je reviens du Maroc. Il y a un couvre-feu, et il y a des restrictions mais les restaurants et bars sont ouverts. Les gens mangent assis, ils boivent des verres assis et à 20 h, tout le monde rentre chez soi. »

« Il doit se montrer irréprochable »

Richard Ruben comprend bien la position du politicien : « Politiquement, il doit peut-être se montrer irréprochable, mais, en même temps, il a juste dit qu’il recevait un couple. Et c’est normal ». L’humoriste fait le parallèle avec sa situation familiale : « Par exemple, moi, j’ai deux enfants qui ont quitté la maison. Eh bien, j’ai continué à les voir un par un avec leur compagnon ou compagne. Je ne vais pas dire à ma fille ou mon fils : tu viens sans ton conjoint. ». L’exaspération prend tout de même l’humoriste de court : « À un moment il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Merde, la vie est trop courte ! On peut plus sortir de chez soi. À la mer, quand trop de monde, pareil. Dans les Ardennes, idem. Pas de cinéma, etc. ! ».

La réaction de DJ Daddy K temporise la sortie du politicien : « Personnellement, je ne juge personne. Chacun respecte les règles selon sa propre conscience. Chacun est libre de faire ce qu’il veut, et s’il a envie, il respecte ou non. Je ne montre personne du doigt car c’est tellement une situation inhabituelle qu’on ne peut pas commencer à être juge de quelque chose de totalement nouveau et c’est compliqué quoi. L’erreur est humaine aussi ».

Le temps de mener des projets personnels

C’est finalement Jacques Mercier et Marc Délire qui restent les plus optimistes face à la situation et qui invite à respecter encore le confinement coûte que coûte. Jacques Mercier admet tout de même avoir une situation un peu plus facile : « Ouf, je suis toujours amoureux de ma femme et nous passons du temps ensemble, ce qui ne fut pas toujours possible lors de mon ancienne vie publique ! Et puis, j’adore la lecture… j’ai relu Le petit Prince ! Et j’adore l’écriture. J’avance dans plusieurs livres. Mais évidemment, je respecte le confinement pour le plus grand bien des autres ! Les nouvelles technologies me permettent de rester en contact avec ma famille et mes amis ».

Marc Délire prépare, lui, ses recettes pour l’assouplissement des règles qu’il attend pour cet été : « J’avoue que ce n’est pas facile, avec le métier que je fais, de toujours scrupuleusement respecter cette bulle. Forcément, vu le nombre de matchs que je commente, je croise des gens même si les stades sont vides. Mais, en dehors de ça, je respecte les gestes barrières… Je suis conscient que c’est difficile, mais nous nous devons d’être exemplaires si on veut s’en sortir. Et pouvoir, à nouveau, inviter des amis et faire des barbecues ! Vous devriez voir le stock de bois mort que je me suis constitué : je suis prêt et plus que prêt. Dès que la bulle éclate, c’est merguez pour tout le monde ! »