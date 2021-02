Le chef Guillaume Gomez va quitter les cuisines de l’Élysée après 25 ans de service

Guillaume Gomez a servi les présidents français pendant 25 ans. Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande et Emmanuel Macron ont pu profiter des talents de ce meilleur ouvrier de France âgé de 42 ans. Le chef a annoncé qu’après « mûre réflexion », il souhaitait continuer à servir son pays autrement, toujours dans le domaine de la cuisine. Représenter la gastronomie française à l’international Il va prendre les fonctions de « représentant personnel du président de la République auprès des acteurs et des réseaux de la gastronomie et de l’alimentation, afin de promouvoir les arts culinaires en France » à partir du début du mois de mars. Cette décision s’est prise en « accord et en confiance » avec le président Emmanuel Macron.

C’est un nouveau statut qui dépend du ministère des Affaires étrangères et qui rentre dans une politique de faire de l’année 2021 celle de la gastronomie française. Plusieurs événements auront lieux dans les années à venir et seront l’occasion de mettre en avant cette gastronomie et notamment lors du Paris Food Forum, de la Coupe du monde de rugby en 2023 ou les Jeux olympiques de 2024.

Pour Guillaume Gomez, c’est la crise sanitaire qui l’a poussé à prendre cette décision : « Cette crise sanitaire, m’a ainsi révélé une envie de me consacrer pleinement à cette possibilité de porter une voix et m’a convaincu de demander au Président de continuer à ses côtés, mais différemment ». Il était d’ailleurs sur le pont dès la première semaine de confinement pour participer à la chaîne de solidarité et offrir des repas aux aides soignants.