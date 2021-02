À la télé ce soir: «Envoyé Spécial» ou «Rendez-vous en terre inconnue»

Au sommaire : « Isolation : des chantiers risqués ? » Il y a un an, « Envoyé spécial » avait testé une offre d’isolation de maison pour 1 euro. Pour voir à quoi correspondait ce tarif imbattable, les équipes avaient loué une maison et vu défiler des entreprises soi-disant spécialisées aux méthodes… pas très rassurantes – « La nouvelle vie de Stella et Alex ». Stella est une petite fille de 8 ans qui, depuis toujours, dit vivre dans un corps de petit garçon. À force de courage et avec le soutien de toute sa famille, elle a réussi à faire comprendre son mal-être et convaincre qu’il n’existe qu’une solution pour se libérer : changer de sexe – « Navalny, le survivant »

Avec Franck Gastambide chez les Van Gujjar. Pendant des générations, les Van Gujjar ont vécu avec leurs troupeaux de buffles au coeur des forêts du nord de l’Inde. Mais la création de parcs naturels et la pression des autorités ont divisé ce peuple. Contraintes de quitter la forêt, certaines familles se sont sédentarisées, pendant que d’autres tentent de conserver leur mode de vie traditionnel. Durant deux semaines, Raphaël de Casabianca et Franck Gastambide ont partagé le quotidien de ces derniers nomades, qui se déplacent toujours au gré des saisons entre les plaines du Gange et les contreforts de l’Himalaya. À 3 500 mètres d’altitude, ils ont découvert une communauté soudée autour de familles très chaleureuses

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« Le petit lieutenant », à 20h55 sur 13ème Rue – Trois étoiles

de Xavier Beauvois (2005)

Plus de vingt ans après « La balance » de Bob Swaim et plus de dix ans après « L627 » de Bertrand Tavernier, le polar à la française descendait plus près encore du terrain avec ce récit qui démarre sur un mode mineur pour prendre scène après scène une ampleur extraordinaire, reposant sur une analyse remarquablement progressive de chacun des personnages. Pour un film aux accents dépouillés, sans effets spéciaux ni bande musicale (!), ce « Petit lieutenant » est décidément un… grand film.

« Largo Winch 2 », à 21h15 sur TMC – Trois étoiles

de Jérôme Salle (2011)

S’agissant d’un produit à cent pour cent européen et non anglo-saxon, le résultat est plus qu’honorable et même supérieur à son « pilote ». Dernier « clap » pour Laurent Terzieff, immense star du théâtre hexagonal, et trop peu présent au cinéma depuis « Les tricheurs » de Marcel Carné en 1958.

« Corporate », à 21h05 sur La Trois – Deux étoiles

de Nicolas Silhol (2017)

Dans la lignée des « Violence des échanges en milieu tempéré » et « De bon matin » du même Jean-Marc Moutout, le portrait sans complaisance d’une DRH (directrice des ressources humaines) confrontée à un suicide dans son entreprise. L’héroïne complexe de ce drame très contemporain est solidement jouée par la Bordelaise Céline Sallette face à l’inquiétant Lambert Wilson.

« Ouvert la nuit », à 22h35 sur La Trois – Deux étoiles

d’Édouard Baer (2016)

Michel Galabru apparaît pour la dernière fois à l’écran et dans… son propre rôle d’acteur de théâtre dont l’auteur est le directeur insoucieux. Le script apparaît un peu improvisé et du coup le résultat est inégal, mais non dénué de magnétisme, à l’image de sa tête d’affiche, Baer l’acteur.

« Obsessed », à 22h30 sur RTL-TVI – Une étoile

de Steve Shill (2009)

Encore un remake du « Frisson dans la nuit » initial de Clint Eastwood déjà décliné en « Fatal Attraction » par Adrian Lyne, avec cette fois une spectaculaire guéguerre entre la Black Beyoncé Knowles et la blonde Ali Larter.