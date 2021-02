La «répulsion» du chef de gouvernement espagnol suite aux affaires fiscales de l’ex-roi d’Espagne

L’avocat de Juan Carlos a informé que l’ancien roi d’Espagne venait de payer une de ses dettes de 4,4 millions d’euros. Cette annonce n’a pas manqué de faire réagir le gouvernement espagnol. Ce paiement a pour but de régulariser les obligations fiscales de Juan Carlos et éviter des poursuites judiciaires. Ces frais sont le fruit de vols en jets privés dont l’ancien roi a bénéficié et qui ont été payés par une fondation basée au Liechtenstein.

Malgré tout, le chef du gouvernement, Pedro Sánchez s’est adressé à la presse et a exprimé « de manière catégorique le même sentiment que la majorité des Espagnols, qui est la répulsion » face à ces « conduites inciviques ». Il a aussi tenu à rappeler qu’il était là question du « comportement d’une personne » et non de la monarchie en tant qu’institution.