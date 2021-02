La détresse d’un livreur Uber devient virale: il reçoit 50.000 dollars pour éviter de devenir SDF (vidéo)

C’est un véritable cri de détresse qu’a fait un livreur Uber Eats, Riley Elliott, sur les réseaux sociaux. En larmes, ce natif de Seattle, raconte dans une vidéo comment il est parti de sa ville natale, trop chère, pour le Nevada, pour éviter de se retrouver une troisième fois à la rue. Et voici que début février, cette menace est à nouveau sur le point de se réaliser, malgré tous ses efforts pour gagner de l’argent en livrant des repas. Un appel à l’aide qui a été plus qu’entendu. En quelques jours, des millions de personnes ont vu la vidéo et certains ont voulu ne pas rester les bras croisés.

Une situation intenable

Jusqu’à il y a peu, Riley Elliott était dans une impasse. Sa fiancée vient d’être licenciée et pour joindre les deux bouts, il a fait des livraisons Uber Eats. Mais ce travail est loin d’être bien payé, loin de là. Une commande le choque tout particulièrement. Il accepte en effet à contrecœur une livraison à cinq dollars pour une entreprise, après une heure à n’avoir que des offres non rentables, ce qui lui prend ensuite 45 minutes de trajet. Mais une fois arrivé, il doit payer trois dollars de frais de stationnement parce que le client refuse d’aller le trouver dans sa voiture, et il ne reçoit de cette personne qu’un pourboire de seulement 1,5 dollars. Vu que ce qu’Uber paye ne couvre même pas le coût de l’essence, il a au final perdu de l’argent.