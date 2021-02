Alors qu’il ne respecte pas le couvre-feu, un joggeur se jette à la mer pour échapper à la police

Certains contrevenants sont prêts à tout pour éviter de recevoir une amende lorsqu’ils enfreignent les règles sanitaires. Cette fois, un habitant de La Baule, près de Saint-Nazaire, a eu l’idée de se jeter à l’eau pour éviter d’être contrôlé par la police alors qu’il faisait son jogging après le couvre-feu.

Vers 19h, cet homme de 54 ans a en effet croisé la route d’une patrouille de police qui contrôlait le respect du couvre-feu, instauré à 18h en France. Évidemment, ce joggeur n’avait aucune excuse pour se trouver dehors à ce moment-là, et pour éviter de recevoir une amende, il a préféré s’échapper par la plage et se jeter à l’eau, dont la température était de 9 degrés.

« Au bout de quelques minutes on ne le voyait plus. Il était à plus de 200 mètres du large. Pour nous, il était mort », a déclaré un commandant de police à Ouest France, qui rapporte l’histoire. Pour retrouver le contrevenant, un important dispositif de sécurité a été mis en place, et les recherches ont duré deux heures. Car finalement, l’épouse du fuyard a contacté la police pour dire que son mari était rentré sain et sauf à leur domicile.