À la télé ce soir: «Intraitable» avec Fred Testot et «Raoul Taburin a un secret»

Un viticulteur bio, discret et idéaliste devient presque malgré lui un lanceur d'alerte. Prié par arrêté préfectoral d'épandre préventivement du pesticide sur ses vignes, il refuse et s'engage dans une procédure longue et inégale contre l'Etat.

Raoul Taburin est un as de la réparation de vélos. Sa réputation est telle que dans la région, on ne dit plus un vélo, mais un Taburin. Or, tout le monde ignore qu'il ne sait pas en faire. Il a bien essayé mais il n'a jamais réussi. Sa rencontre avec Hervé Figougne pourrait bien tout changer...

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« Mourir d’aimer », à 20h50 sur France 5 - Trois étoiles

Quatre ans après « Les risques du métier », réquisitoire contre de fausses accusations de pédophilie dont est victime un professeur formidablement joué par Jacques Brel, le célèbre avocat cinéaste de Carcassonne s’est inspiré de l’histoire vraie de Gabrielle Russier, dont Charles Aznavour fit l’un des plus émouvants « tubes ». Ce dernier autorisa qu’on reprenne son titre pour ce récit révoltant qui attira six millions de spectateurs tout en offrant à Annie Girardot l’un de ses plus beaux rôles. Un film emblématique de l’âge d’or du cinéma français devenu rare au fenestron, et à redécouvrir sans l’ombre d’un doute.

« La fin d’une liaison », à 20h55 sur Arte - Trois étoiles

Bercée par la BO flamboyante de Michael Nyman, cette seconde adaptation du roman de Graham Greene bénéficie de la révélation de Julianne Moore pour la première fois en tête d’affiche. Un drame romantique sur fond de Blitz s’inscrivant à la perfection dans l’ambiance des « Brève rencontre », « La valse dans l’ombre » et « Hanover Street », et qui aurait mérité mieux que des nominations aux Golden Globes et aux Oscars, obnubilés cette année-là par l’« American Beauty » de Sam Mendes.

« Overdrive », à 20h00 sur Club RTL - Deux étoiles

Autour d’une rarissime Bugatti Atlantic de 1936, un récit basique juste destiné à mettre en valeur plusieurs formidables séquences de volants. Nerveuse et sans bavures, la mise en scène de ce néophyte colombien juste connu pour ses collaborations à quelques séries télé exploite au mieux également les décors naturels de la Côte d’Azur et de la Provence.

« Lolo », à 21h15 sur C8 - Deux étoiles

Après son biopic sur la sanglante « Comtesse » Bathoiry, son cocasse « Slylab » et « Two Days in New York », l’actrice et auteure franco-américaine est de retour au bercail parisien avec cette comédie inattendue quoique plutôt dans l’air du temps, avec Dany Boon en souffre-douleur caricatural d’un Vincent Lacoste qui ne l’est certainement pas moins ! Flanquée d’une Karin Viard qui n’en rate pas une dans ce registre nymphomanesque qui lui va décidément de mieux en mieux, la quadragénaire n’hésite pas à plonger dans une certaine vulgarité pour étayer sa vision du complexe d’Œdipe. Au bout du compte, c’est plutôt réussi et, en tout cas, très nettement supérieur à la moyenne du genre !